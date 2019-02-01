إجراء مسلكي في حق عنصر أمني ضرب شابا في المطار

تحركت سرية ​مطار بيروت الدولي​، إثر انتشار فيديو لشاب ادعى انه تعرض للضرب من قبل عنصر في ​قوى الامن الداخلي​ في المطار، وإستدعت الشاب لمعرفة ملابسات ما حصل.

وبعد الاستماع اليه، أعلن آمر مفرزة سير المطار انه تم اتخاذ الإجراء المسلكي المناسب في حق العنصر، وقال:"ان تعليمات المديرية العامة هي تطبيق القانون مع احترام الحقوق المدنية".