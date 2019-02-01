إجراء مسلكي في حق عنصر أمني ضرب شابا في المطار

تحركت سرية مطار بيروت الدولي، إثر انتشار فيديو لشاب ادعى انه تعرض للضرب من قبل عنصر في قوى الامن الداخلي في المطار، وإستدعت الشاب لمعرفة ملابسات ما حصل.
وبعد الاستماع اليه، أعلن آمر مفرزة سير المطار انه تم اتخاذ الإجراء المسلكي المناسب في حق العنصر، وقال:"ان تعليمات المديرية العامة هي تطبيق القانون مع احترام الحقوق المدنية".
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