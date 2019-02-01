المقاصد: على الحكومة العمل بأقصى سرعة للحد من الترهل

هنأت ​جمعية المقاصد​ الخيرة الاسلامية "اللبنانيين ب​الحكومة​ الجديدة بعد التوافق على تشكيلتها لكي تكون جامعة متعاونة في تحقيق انجازات لطالما انتظرها ​الشعب اللبناني​"، مؤكدة أن "المطلوب اليوم من الحكومة الكثير من العمل وبأقصى سرعة ممكنة للحد من الترهل الذي وصل اليه البلد ومؤسساته".

وطالبت المقاصد "ان يكون في اولى اهتماماتها الشأن الاقتصادي والمعيشي وبخاصة الشأن التربوي والصحي والاجتماعي وهي من القضايا الملحة التي تهم المواطنين في جميع المناطق اللبنانية".