نقيب المقاولين مهنئا بتشكيل الحكومة: يوجد ملفات تنتظر الحكومة

هنأ عضو ​الهيئات الاقتصادية​ رئيس ​نقابة المقاولين​ المهندس ​مارون الحلو​ بتشكيل ​الحكومة​، معتبراً انها خطوة مباركة وفي غاية الأهمية لأنها تشكل المدخل الاساسي للبدء باتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها اعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.

ولفت الحلو، في بيان، الى وجود ملفات عدة تنتظر الحكومة العتيدة، أبرزها مؤتمر مشاريع مؤتمر "سيدر" والاصلاحات التي تضمنها والتي يجب ووضعها موضع التطبيق سريعاً، فضلاً عن ايجاد حلّ لمعضلة ​الكهرباء​ و المؤسسات غير الشرعية والتهريب وطيّ صفحة ملف النفايات الذي يدرج ضمن الملفات البيئية الملحّة.

وشدد على ضرورة ان يسود التضامن والتعاون الفعلي بين كل مكونات الحكومة من اجل اقرار خطة عمل ورؤية موحدة لمعالجة المشكلات المتراكمة بعيداً عن ​المحاصصة​ والمتاهات السياسية، كي تعود الثقة بالبلد وخلق جو محفز للاعمال للاستثمار في مختلف المجالات خصوصاً ​العقارات​ والمقاولات.

وتمنى الحلو للحكومة مجتمعة ورئيسها ​سعد الحريري​ التوفيق في مهامهم للنهوض بالبلد، توجه بالتهنئة لرئيس الهيئات الاقتصادية ​محمد شقير​ بتوليه ​وزارة الاتصالات​، مؤكدا ان ​القطاع الخاص​ سيكون الى جانبه لتحقيق كل ما نصبو اليه بغية التقدم والازدهار لبلدنا والرفاه لمجتمعنا.