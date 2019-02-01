هنأت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في لبنان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب الأستاذ ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ وجميع اللبنانيين ب​تشكيل الحكومة​ الجديدة وتتمنّى لها دوام النجاح. وذكرت في بيان بمطالبها بإقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ وتأمين بيئة عمل حاضنة وعادلة لجميع الممرضات والممرضين في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الممرضات والممرضين هنأت بتشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.