الغريب تلقى اتصالاً من المرجع الروحي الشيخ أبو سليمان حسيب الصايغ مهنئاً

تلقى وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ اتصالاً هاتفياً من المرجع الروحي ل​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ أبو سليمان حسيب الصايغ، وقدّم له الشيخ الصايغ التهنئة بتوليه مهامه ​الجديدة​، متمنياً له التوفيق في مسيرته.

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