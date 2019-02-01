العثور على بقايا صاروخ من مخلفات الحرب في الرميلة

عُثر خلال استحداث ارض وحفرها في منطقة جبل الزيتون - ​بلدة الرميلة​ الساحلية، على بقايا ​صاروخ​ من نوع "غراد" قديم العهد وغير صالح للاستعمال، من مخلفات الحرب. وقد حضرت على الفور ​الأجهزة الأمنية​ وخبير عسكري من ​الجيش اللبناني​ وتم الكشف عليه.

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