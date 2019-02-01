تخريج جنود إناث في لواء الحرس الجمهوري

أعلنت ​قيادة الجيش​ أنه "اقيم في لواء ​الحرس الجمهوري​ حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهنّ. ترأس الحفل قائد ​اللواء​ العميد سليم فغالي ممثلاً قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، وحضره المدربون وذوو المتخرجات وعدد من الضباط".

وتوجه قائد الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي إلى الجنود قائلا:"تؤدّي كلٌّ منكنّ قسم الولاء ل​لبنان​ والذود عنه، وبهذا تتولّى مسؤولية كبرى وتكتسب في الوقت نفسه شرفاً عظيماً. فلتكن هذه المناسبة مِعلماً مشرقاً في حياتكنّ، ومنطلَقاً تدخلْنَ منه إلى ميدان ​الحياة​ العسكريّة، ميدانِ العطاء الدائم الذي لا ينضب. وإننا على يقين بقدرتكنَّ على مواجهة تحديات المستقبل بكل كفاءة واقتدار".