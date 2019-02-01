قليموس في عشاء تكريمي للصحافة:الرابطة المارونية كانت طليعية بالاضاءة على تداعيات النزوح السوري

أقام رئيس ​الرابطة المارونية​ النقيب ​انطوان قليموس​ وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة عشاء تكريما للصحافة والاعلام في صالة "المارتينغال" في ـ"كازينو لبنان" وجرى خلال العشاء تكريم شلالا والقصيفي ومنحهما النقيب قليموس درعي الرابطة تقديرا لعطاءاتهما ودورهما الوطني والماروني: الاول من خلال موقعه الاول مستشارا اعلاميا في ​رئاسة الجمهورية​، والثاني من خلال عمله مستشارا اعلاميا للرابطة المارونية ورئاسته ل​نقابة المحررين​.

رئيس الرابطة النقيب قليموس القى كلمة رأى فيها ان "لن أكرر أو أعدد الأعمال التي أنجزناها، والتي كنتم شهودا عليها أكان تصدينا لمسألة ​النزوح السوري​ في المؤتمر الذي عقدناه لهذه الغاية والذي كنّا به طليعيين في الإضاءة على تداعيات هذه المشكلة ووضع أطر معالجة لها، أم لجهة رصدنا للخلل الذي يعانيه ​المسيحيون​ في الدولة بإداراتها كافة، أم لجهة تصدينا للإنتقاص من دور وأداء موظفين مسيحيين كفوئين وذلك من منطلق ميثاقي ووطني غير فئوي ومواجهتنا للظلامة التي تعرض لها البعض منه". مضيفا ان "إضافة الى ما هو أعلاه، لم تتوان الرابطة عن اتخاذ المواقف الداعمة والمؤيدة للبطريركية المارونية بمعرض تأديتها لدورها الجامع على الصعيدين المسيحي والوطني، كما ودعمها لموقع ودور رئاسة الجمهورية وتحصينه وتعزيزه باعتباره المرجعية الوطنية الأولى".

واعتبر قليموس ان "لقد سئم اللبنانيون المراوحة والمراوغة واللامسؤولية التي مورست في معرض تأليف الحكومة المنتظرة والتي ينتظرها الكثير وأولى هذه الإنتظارات إحداث صدمة إيجابية لدى الرأي العام الداخلي والدولي وصولا إلى البدء بوضع أسس الإستنهاض الإقتصادي والإجتماعي التي قد توقف نزف هجرة الشباب اللبناني والأدمغة" .ودعا قليموس "كل الأفرقاء اللبنانيين إلى الإلتقاء سوية وإجراء الحوار البناء في ما بينهم وصولا الى انجاز خطة النهوض بالوطن وتحويل اتجاهه الإنحداري إلى وجهة مؤملة وواعدة ومستقبلية."