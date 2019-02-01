قوى الأمن: تدابير سير في في منطقتين بمدينة بيروت في 2/2/2019

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أن احدى الشركات المتعهدة ستقوم بتزفيت في منطقتين ب​مدينة بيروت​ وفقاً لما يلي: أولاً: تزفيت في ​شارع الاستقلال​ من افران حماده وصولاً الى مدرسة حوض الولاية الرسمية / تحت الجسر، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ اليوم 02/02/2019 ولغاية الانتهاء من التاريخ ذاته. ثانياً: في منطقة ​مار مخايل​ ومنطقة الخضر، شارعي إبراهيم باشا و​أرمينيا​، من جسر سكك الحديد وصولاً حتى محطة ​المحروقات​ Mobile وأجزاء من الشوارع المتفرعة. وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ اليوم 02/02/2019 ولغاية الانتهاء من التاريخ ذاته، مشيرة الى أن هذه الاعمال ستؤدي الى منع مرور السير في المكانين.

ودعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للازدحام.