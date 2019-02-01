أعلن المكتب الإعلامي للوزيرة فيولات خيرالله الصفدي أنه "نتيجة الإتصالات التي أجرتها الوزيرة الصفدي مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ منذ صدور مراسيم ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، من أجل تعديل إسم الحقيبة الوزارية التي أسندت إليها، تلقت الصفدي إتصالاً اليوم من الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ أُبلغت فيه أن رئيس الحكومة وافق على طلبها بإلغاء كلمة "تأهيل" ليصبح إسم الوزارة: وزارة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​.

كانت هذه تفاصيل خبر فيولات الصفدي تبلغت من الحريري موافقته على تعديل اسم وزارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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