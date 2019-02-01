ترامب: سنجمد العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة اعتبارا من الغد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة ستجمد العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "في حال إتمام مفاوضات الحد من سباق التسلح مع روسيا ستبدأ معها علاقات مميزة على الصعد التجارية والعسكرية والسياسية".
ةوكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي، خروج الولايات المتحدة من المعاهدة.
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