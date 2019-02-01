الاتحاد الأوروبي: لا نرغب بأن تتحول القارة لساحة مواجهات أميركية روسية

حثّ ​الاتحاد الأوروبي​ ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ على احترام كامل مقتضيات معاهدة حظر ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة، معتبراً أنه "لا يرغب في أن تتحول القارة الأوروبية لساحة مواجهات بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكان ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد أكد أن "الولايات المتحدة ستعلق التزاماتها في المعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية".