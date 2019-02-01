الناتو: نؤيد قرار أميركا بالإنسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى

أعلن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" عن تأييده الكامل لقرار ​الولايات المتحدة​ تعليق التزاماتها بمعاهدة ​الصواريخ​ متوسطة المدى مع ​روسيا​. ودعا الحلف روسيا إلى الالتزام بمقتضيات معاهدة الأسلحة النووية بإزالة منظومتها الصاروخية والتقيد بمقتضيات المعاهدة خلال الأشهر الستة المقبلة. وكان ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد أكد أن "الولايات المتحدة ستعلق التزاماتها في المعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية".

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