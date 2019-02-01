القمة الروسية الايرانية التركية حول سوريا ستعقد بسوتشي في 14 شباط

ذكرت قناة "​الميادين​" نقلاً عن "​الكرملين​" أن "القمة الروسية الايرانية التركية حول ​سوريا​ ستعقد في سوتشي في 14 من شهر شباط الحالي"، مشيرة إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيعقد لقاءات ثنائية منفردة مع نظيريه الايراني ​حسن روحاني​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​ على هامش قمة سوتشي".

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