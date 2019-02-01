بومبيو: أميركا ستعلق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى غداً

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الولايات المتحدة ستعلق التزاماتها في المعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية".
وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن، لفت إلى أن "الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لحماية أمنها وأمن حلفائها"، موضحاً أن "أميركا مستعدة للانخراط في حوار مع روسيا بشأن السيطرة على وقف سباق التسلح".
وأمل أن "تغير روسيا موقفها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى"، مشدداً على أن "واشنطن تريد اتفاقا مع روسيا يمكن التحقق منه".
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