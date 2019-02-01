بومبيو: أميركا ستعلق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى غداً

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ ستعلق التزاماتها في المعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية".

وخلال مؤتمر صحفي في ​واشنطن​، لفت إلى أن "الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لحماية أمنها وأمن حلفائها"، موضحاً أن "​أميركا​ مستعدة للانخراط في حوار مع ​روسيا​ بشأن السيطرة على وقف سباق التسلح".

وأمل أن "تغير روسيا موقفها من معاهدة ​الصواريخ​ النووية متوسطة المدى"، مشدداً على أن "واشنطن تريد اتفاقا مع روسيا يمكن التحقق منه".