القبض على عصابة تسرق المحلات بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

مباحث قسم شرطة القطامية بالقاهرة، تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بسرقة محتويات أحد المحلات التجارية.

تبلغ لقسم شرطة القطامية، من "محمد.أ"، 21 سنة، مالك سوبر ماركت باكتشافه كسر الأقفال الحديدية الخاصة بالمحل ملكه وسرقة محتوياته، وكشفت التحريات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "رمضان.ر"، 20 سنة، عاطل، "حسين.ص"، 19 سنة، عاطل، "عايد.م"، 21 سنة، عاطل، "عبدالحليم.أ"، 17 سنة، عاطل، "أشرف.إ"، 22 سنة، عاطل.

أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهم وأرشدوا عن ضبط المسروقات بمكان إخفائها وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات.