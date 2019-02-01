محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: اعتذر الفنان لطفي لبيب، اليوم (الجمعة)، عن ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك لظروف صحية. وكان من المقرر أن يلتقي لبيب مع زوار المعرض في لقاء مفتوح حول مسيرته الفنية، غير أن ظروف صحية طارئة حالت دون ذلك. ​

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة صحية تمنع لطفي لبيب من حضور ندوة بمعرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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