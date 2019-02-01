‏‫"الأموال العامة" تضبط شقيقين لقيامهما بالاتجار في العملة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

كانت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قد أكدت قيام كل من "صدام.ع"، 30 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، وشقيقه "النميري.ع"، 28 سنة، عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة-سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني من خلال حوالات بريدية، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغ نحو "5,000,000 -خمسة ملايين جنيه مصري)".