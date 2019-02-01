7مصابين في تبادل إطلاق نار بين عائلتين بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة الصف، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بطلقات نارية.

تلقى اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق، إخطارا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية كفر طرخان دائرة مركز الصف، وانتقلت مباحث المركز وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وكشفت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة وقوع المشاجرة بين عائلة "أبو ربيع" وعائلة "سعودي" بسبب خلافات الجيرة، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لإصابة 7 بطلقات نارية.

باستهداف طرفي المشاجرة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 3 متهمين وبحوزتهم بندقية آلية و4 طلقات نارية من ذات العيار، بندقية خرطوش و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتوصلت التحريات إلى اشتراك آخرين في الواقعة وأمكن تحديدهما وضبطهما، وهما كلاً من: "شريف.إ"، 35 سنة، من عائلة أبو ربيع وبحوزته طبنجة وطلقتين وآخر من عائلة سعودي يدعى "محي. ر"، 60 سنة عامل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط متهمين اثنين هاربين.