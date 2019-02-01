أمريكا تعلن خروجها من معاهدة القوى النووية المتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، خروج الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع الاتحاد السوفيتي السابق، وأكد أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.

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