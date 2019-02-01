"أطلق رصاصة في فمه".. انتحار ضابط شرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتحر ضابط شرطة برتبة نقيب، اليوم الجمعة، داخل مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من العميد أحمد شمندي مأمور مركز شرطة طما بالواقعة.

وتبين قيام نقيب شرطة رئيس نقطة شرق طما، بإطلاق الرصاص على نفسه ووفاته في الحال، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية مسئولة رفضت ذكر اسمها لـ"الخليج 365" إن الضابط المنتحر وضع مسدسه الميري في فمه، وأطلق الرصاصة على نفسه، وخرجت من رأسه.

وأضاف المصدر أن الضابط المنتحر كان في حملة مرور على الخدمات الأمنية المتمركزة أمام المصالح والمنشآت الحيوية بدائرة مركز طما، اليوم الجمعة، وأنه صعد لديوان المركز وأبلغ القوة المرافقة له أنه سيعود سريعًا، وأنه بعد صعوده بدقائق سمع صوت إطلاق رصاص وتبين العثور على جثة الضابط ملقاة على الأرض.

وأشار المصدر إلى أن الضابط المنتحر من محافظة أسيوط، لافتًا إلى أنه كان انطوائيًا بشكل كبير.