الداخلية: ضبط 63 قطعة سلاح و96 قضية مخدرات بحملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع 7 مديريات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة بمديرية أمن الشرقية، عن ضبط "9 قطع سلاح ناري، 14 قضية مخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 1059 مخالفة مرافق، 1535 مخالفة مرورية متنوعة، 31 قضية تموين، 19 مخالفة في مجال البيئة والمسطحات، تنفيذ 6241 حكم قضائي".

وضُبط بمديرية أمن أسوان، "4 قطع سلاح ناري، 6 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 26 قضية تموين، 167 مخالفة إشغال بالطريق العام، 539 مخالفة مرورية، تنفيذ 710 حكم قضائي متنوع".

وأثمرت الحملات التي وُجهت لمديرية أمن الغربية، عن ضبط "9 قطع سلاح ناري، 16 قضية مخدرات، 25 قطعة سلاح أبيض، 16 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 557 مخالفة مرافق، 883 مخالفة مرورية متنوعة، 51 قضية تموين، تنفيذ 4621 حكم قضائي".

وضُبط بمديرية أمن المنيا، "18 قطعة سلاح ناري، 10 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 492 مخالفة مرافق، 3849 مخالفة مرورية متنوعة، 69 قضية تموين، 18 مخالفة في مجال البيئة والمسطحات، تنفيذ 2100 حكم قضائي".

كما أسفرت الحملة بمديرية أمن بني سويف، عن ضبط "8 قطع سلاح ناري، 3 قضايا مخدرات، 5 قطع سلاح أبيض، 70 مخالفة مرافق، 680 مخالفة مرورية متنوعة، 31 قضية تموين، 7 مخالفات في مجال البيئة والمسطحات، تنفيذ 1402 حكم قضائي".

مديرية أمن الفيوم، ضُبط بها خلال الحملة المكبرة "10 قطع سلاح ناري، 4 قضايا مخدرات، 52 قطعة سلاح أبيض، 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 344 مخالفة مرافق، 1187 مخالفة مرورية متنوعة، 119 قضية تموين، 8 مخالفات في مجال البيئة والمسطحات، تنفيذ 1103 حكم قضائي".

وفي الإسكندرية، تم ضبط "5 قطع سلاح ناري، 43 قضية مخدرات، 114 قطعة سلاح أبيض، 15 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 3216 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 3961 حكم قضائي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.