بيوفينتوس تطلق دورولان في ماليزيا وتختار أثروتيك كشريك حصريّ...

هوفدورب، هولندا -الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): تقوم "بيوفينتوس"، وهي شركة رائدة عالميّاً في مجال الحلول العظمية الحيوية، بإطلاق "دورولان"، وهو علاج لمرض الفصال العظمي على شكل سائل في المفصل ويتم تناوله عن طريق حقنة واحدة، في ماليزيا. وقامت الشركة باختيار "أثروتيك" كشريك حصريّ للتوزيع في الأسواق.

ويشمل مرض الفصال العظمي تكسّر أو تنكس الغضروف والسائل الزليلي الذي يسند ويزلّق أنسجة المفاصل. وتشير التقديرات أنّ ما يصل إلى 20 في المائة من البالغين في ماليزيا يعانون من الفصال العظمي، وإنّ الشكل الأكثر شيوعاً من الفصال العظمي في ماليزيا هو في الركبة.1 وتساعد المنتجات التي تقوم على حمض الهيالورونيك مثل "دورولان" على إدارة الألم في ركبتَي وأوراك المرضى الذين يعانون من الفصال العظمي.

وقال طوني بيل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوفينتوس"، في هذا السياق: "تتوافق ’أثروتيك‘ بدرجة كبيرة مع ’بيوفينتوس‘ في ظلّ استمرارنا بالنموّ في آسيا وبتوسيع امتدادنا مع منتجات حمض الهيالورونيك مثل ’دورولان‘". وأضاف: "وتُعدّ ماليزيا السوق الرابعة في آسيا حيث قامت ’بيوفينتوس‘ بإدخال ’دورولان‘ لإتاحة منتج تخفيف الألم للركبة التي تعاني من الفصال العظمي إلى عدد أكبر من المرضى والأطباء".

ومن جهته، صرّح جيف لواه، مدير "أثروتيك"، قائلاً: "إنّنا شغوفين تجاه التقنيّات التي تقلّل المخاطر والوقت، والتي تساعد المرضى وتتمتّع بجودة ليس لها مثيل. يُعدّ ’دورولان‘ آمناً، بحيث يُمكن حقن المرضى بسرعة كبيرة. إنّه منتج يتمّ تناوله عن طريق حقنة واحدة ومصمّم للراحة من ألم الركبة لفترة طويلة".

ومن جانبه، قال جون نوسنزو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجاريّة لدى "بيوفينتوس": "تتمتّع ’أثروتيك‘ بخبرة في مجال تقويم العظام المرتبط بالفصال العظمي كحالة مرضيّة، ويسرّنا أن نمنحها حقوق التوزيع الحصري لحقوق ’دورولان‘. وتتمتّع السوق بمزيج إيجابي من المرضى الخاصّين والحاصلين على تأمين والذين يدفعون شخصياً، ونتوقّع تنمية الأعمال معاً لعدة أعوام قادمة".

وتجدر الإشارة إلى أن "دورولان" يستند إلى عمليّة تقنيّة طبيعيّة وآمنة وموثوقة تحمل اسم "ناشا". وتنتج هذه العمليّة حمض الهيالورونيك المستقر "إتش إيه"، وهو جزيء يتكون بشكل طبيعيّ يوفر التزييت والإسناد للمفاصل الطبيعية. وثبت أنه يخفض بشكل كبير من ألم الركبة التي تعاني من الفصال العظمي مقابل "سينفيسك-وان"2* وإراحة طويلة الأمد من الألم مقابل حقنة الستيرويد3. ويُعدّ "دورولان" أيضاً آمناً لدورات متكررة من العلاج. ولا يؤدي الاستعمال المتكرّر لعقار "دورولان" إلى زيادة نسبة الأعراض السلبيّة.4

لمحة عن "بيوفينتوس"

تعتبر "بيوفينتوس" شركة مواد عظمية حيويّة تقدّم منتجات فعالة التكلفة وموثوقة سريريّاً تساعد الناس على الشفاء بسرعة وسلامة. وتتمحور مهمّتها حول صنع فرق عبر مساعدة المرضى على استئناف حياة نشيطة والاستمتاع بها. وتشمل منتجات المواد العظمية الحيويّة من "بيوفينتوس" علاجات للفصال العظمي، وشفاء العظم من خلال عمليّة جراحيّة ومن دون اللجوء إلى عمليّة جراحيّة. وانطلاقاً من الالتزام بمعايير الجودة العالية والأدوية القائمة على الدلائل والسلوك الأخلاقي القوي، تُعتبر "بيوفينتوس" شريكاً موثوقاً للأطباء حول العالم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.BioventusGlobal.com ومتابعة حساب الشركة على "تويتر" على @Bioventusglobal.

تعتبر "بيوفينتوس" وشعار "بيوفينتوس" و"دورولان" علامات تجاريّة مسجلة لصالح شركة "بيوفينتوس المحدودة". وتُعدّ "ناشا" علامة تجارية مسجلة لصالح "نستله سكين هيلث". وتعتبر "سينفيسك-وان" و"سينفيسك" علامتان تجاريّتان مسجلتان لصالح "جينزايم كوربوريشن".

ملخص إرشادات الاستعمال: علاج الأعراض الخفيفة ومعتدلة الخطورة للفصال العظمي في الركبة أو الورك. لا توجد موانع معروفة. يجب عدم استعمال "دورولان" في حال كنت تعاني من التهابات أو أمراض جلدية في موقع الحقن. هذا ولم يتم اختبار "دورولان" على النساء الحوامل أو المرضعات، أو الأطفال. ويمكن أن تشمل المخاطر ألماً عابراً، والتورم و/أو التصلب في موقع الحقن. تمّت الموافقة على الإرشادات المقدمة في ماليزيا؛ وتختلف الإرشادات وعروض المنتج بين البلدان. يجب استشارة الممثل المحلّي لشركة "بيوفينتوس" للاستعمال حسب موافقات منطقتكم. يمكنكم الاطلاع على معلومات الوصفة بالكامل على بطاقة المنتج، عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.DUROLANE.com.

المراجع: 1. الموقع الإلكتروني لمؤسّسة التهاب المفاصل في ماليزيا: http://afm.org.my/wp/?p=77. تمّ التحديث في عام 2015. تمّ الدخول في الأوّل من نوفمبر 2018. 2. ماك جراث إيه إف، وماك جراث إيه إم، وجيسوب زد إم، وآخرون. مقارنة المنافسين لحمض الهيالورونيك بين المفاصل في علاج الفصال العظمي الخفيف إلى معتدل في الركبة. مجلة التهاب المفاصل. 2013؛ 2 (1):108. معرف الوثيقة الرسمي: 10.4172/2167-7921.1000108. 3. ليتون آر، وأكيمارك سي، وتيريان آر، وغيرهم. حمض الهيالورونيك المستقرّ غير الحيواني مقابل ميثيل البريدنيزولون للفصال العظمي في الركبة: تجربة استباقية متعددة المراكز وعشوائيّة من دون سفول. فصال العظم الغضروفي. 2014؛ 22(1):17-25. 4. "دورولان" [إدراج التغليف]. دورهام، كارولاينا الشماليّة: "بيوفينتوس المحدودة"؛ 2017.

يحتوي هذا البيان على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان الكامل هنا:

https://www.businesswire.com/news/home/20190129005082/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.