تاكيدا تحصل على الجائزة العريقة توب إمبلويور كأفضل صاحب عمل للعام...

أوساكا، اليابان -الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TOKYO: 4502 وبورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: TAK) (المشار إليها فيما يلي بـ"تاكيدا") أنّها أصبحت جزءاً من نخبة تضمّ 12 شركة فحسب تحصل على الجائزة العالميّة كأفضل صاحب عمل "توب إمبلويور" لعام 2019. تمّ إطلاق هذه الجوائز منذ أكثر من 25 عام، وهي تُقدّم سنويّاً من قبل مؤسّسة "توب إمبلويورز إنستيتيوت" لشركات تتمتّع بتقديمات استثنائيّة للموظفين. ويتمّ تصميم البرنامج من قبل المؤسسة لتكريم الشركات التي تقدّم ظروف عمل مثاليّة لموظفيها ليتطوّروا على الصعيدَين المهني والشخصي، وللشركات التي تحقق أعلى معايير الامتياز لأفرادها.

ومن أجل الحصول على ترخيص عالمي، يحتاج 20 بلد على الأقلّ وأربع مناطق والمقرّات العالميّة للشركة المرشحة إلى ترخيص من قبل مؤسّسة "توب إمبلويورز إنستيتيوت"، وهو تماماً ما حقّقته "تاكيدا" خلال العام الحالي.

وعلّقت بادما ثيروفنجادام، المسؤولة العالميّة عن الموارد البشريّة في "تاكيدا"، في هذا السياق: "يشكّل تكريم ’توب إمبلويورز إنستيتيوت‘ إعلاناً عن قيمنا القويّة والثابتة كالبوصلة التي توجهنا للعمل بنزاهة في الأوقات كافةً. وبدفعٍ من هذه القيم، نهدف إلى خلق بيئة عمل هادفة وشاملة وإيجابيّة لجميع موظفي ’تاكيدا‘. وإنّنا مؤسّسة ديناميكيّة تركّز على المريض وحيث يتمّ دعم الناس للتألّق ويُمنحون الأدوات لتحقيق أهدافهم الشخصيّة والمحترفة".

وتقوم مؤسّسة "توب إمبلويورز إنستيتيوت" بتقييم تقديمات الشركة إلى موظفيهم. وهي تغطي 600 ممارسة خاصّة في مجال الموارد البشريّة في المجالات التالية:

استراتيجية المواهب تطوير القيادة التخطيط لقوّة العمل إدارة المسيرة المهنيّة وتعاقب الموظفين التوظيف التعويض والاستحقاقات التعلّم والتطوّر الثقافة إدارة الأداء الاستحواذ على المواهب

وقال دايفيد بلينك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "توب إمبلويورز إنستيتيوت" في هذا السياق: "يقوم تكريم ’تاكيدا‘ كأفضل صاحب عمل حول العالم للعام الثاني على التوالي بإبراز العروض المذهلة للموظفين والاستراتيجية القويّة للموارد البشرية. وتستمرّ الشركة بغرس مجموعة متنوعة من فرص التعليم والتطوير المصمّمة خصيصاً للحاجات الفرديّة التي تحسّن مسيرة الموظف، وشكّل ذلك نقطة جذب بالنسبة إلينا".

وتخطّت "تاكيدا" المتطلبات التي تفرضها مؤسسة "توب إمبلويورز إنستيتيوت"، وحصلت بالتالي على تصديق في أكثر من 20 بلد ومنطقة، عبر أربع مناطق جغرافيّة، بالأخصّ:

آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا، والصين، وهونج كونج، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبيّة، وتايوان، وتايلاندا.

إيرلندا، وروسيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتركيا، وأوكرانيا.

أمريكا اللاتينيّة: الأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، والإكوادور، والمكسيك، والبيرو.

أمريكا الشماليّة: كندا والولايات المتحدة الأمريكيّة.

إسرائيل وجنوب أفريقيا

للاطّلاع على المزيد حول مؤسّسة "توب إمبلويورز إنستيتيوت" وجائزة "توب إمبلويورز"، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.top-employers.com.

لمحة عن شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة

تعتبر شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TOKYO: 4502 وبورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: TAK) رائدة عالميّة في مجال الصناعات الدوائية الحيويّة تستند إلى القيم وقائمة على البحث والتطوير، تتّخذ من اليابان مقرّاً لها وتلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للمرضى من خلال تحويل العلوم إلى أدوية عالية الابتكار. وتركّز "تاكيدا" جهودها في إطارَي البحث والتطوير على أربعة مجالات علاجيّة: طب الأورام، وأمراض الجهاز الهضمي، وعلم الأعصاب، والأمراض النادرة. ونقوم أيضاً باستثمارات موجهة في مجال البحث والتطوير في العلاجات المستخرجة من البلازما واللقاحات. كما نركّز على تطوير أدوية عالية الابتكار تساهم بتحقيق تغيّر جذري في حياة الناس من خلال دفع حدود خيارات العلاج الجديدة، وتعزيز محرّك وقدرات الأبحاث والتطوير التعاوني المحسّن لخلق مجموعة متينة متعددة الأنماط. ويلتزم موظفونا بتحسين جودة حياة المرضى ويعملون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 80 دولة ومنطقة.

للمزيد من المعلومات عن "تاكيدا"، يُرجي الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.takeda.com.

قيم "تاكيدا" والأشخاص

تقوم "تاكيدا" ببناء منظمة تركز على المريض وتقوم على قيمنا؛ والعمل دائماً بموجب قيم "تاكيدا" (النزاهة، والعدل، والصدق، والمثابرة) والقيام بكلّ شيء وفق أربع أولويّات هي المريض- الثقة- السمعة- الأعمال. نمنح المرضى اهتمامنا الأوّل، وخلال ذلك نبني الثقة مع المجتمع، ما يساهم بتعزيز سمعتنا، ويؤدي ذلك في النهاية إلى أداء شركتنا. إنّها أولويّات متجذرة بعمق في وسائل عملنا. وهي تضمن التزامنا بالجودة، وتحقيق ما هو مناسب في الأوقات كافة.

ويحصل كلّ من مؤسساتنا المحليّة وأناسنا على الدعم للاستجابة بأفضل طريقة إلى حاجات العملاء، وليتمكنوا من التطوّر والازدهار في منظمة متنوعة وسريعة التطوّر.

وبرهن قادة "تاكيدا" عن تفكير استراتيجي، وأوجدوا طرقاً ابتكاريّة لخدمة المرضى، وبناء الثقة مع المجتمع، وتعزيز سمعتنا، وتنمية الأعمال. وهم يخلقون بيئة تقدّم الوحي وتسمح للناس بالتعاون ونقل الشركة إلى الأمام. ويركزون على بعض أولويّاتنا المحددة ويقدمون نتائج ممتازة. ويرتقون أيضاً بقدرات شركتنا في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

"تاكيدا": دعم موظفينا ليتألقوا

عند العمل لدى "تاكيدا"، يهمنا أن يشعر موظفونا بالدعم لتحقيق أفضل قدراتهم خلال عملهم لضمان مستقبل أكثر نجاحاً لملايين المرضى حول العالم. ونسمح لموظفينا بالنموّ، ونقدم لهم الدعم والتدريب عند الحاجة، ورعاية ثقافة من الثقة للسماح بالقيادة على المستويات كافة.

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