هولو ماتيك المدعومة من فيلودين تكشف النقاب عن حل جديد لركن ذاتي...

بكين-الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): تقوم شركة "فيلودين ليدار" بتزويد أجهزة استشعار "ليدار" الرائدة في القطاع إلى تكنولوجيا القيادة الذاتية الجديدة "هولو ماتيك" التي تُحرر المسافرين من عبء عمليات البحث التي تستغرق وقتاً طويلاً عن أماكن لركن سياراتهم. ويعد نظام "هولو ماتيك"، المعروف ب"هولو باركينج"، أول حل ذكي لخدمة ركن السيارات في الصين يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفي جميع الظروف المناخية.

وعلى عكس أنظمة المساعدة في ركن السيارات، لا يتطلب حل "هولو باركينج" قيادة المركبة بجوار مكان توقيف السيارات. بدلاً من ذلك، يسمح الحل للسائق بترك المركبة عند مدخل موقف السيارات. وباستخدام "هولو باركينج"، تجد السيارة مكاناً للوقوف وتكمل عملية الركن بمفردها بدون إشراف بشري. وبالنسبة للشاحنة الصغيرة "بيك أب"، يمكن للسائق العائد بدء تشغيل النظام عن بعد، وستقوم السيارة يقيادة نفسها تلقائياً من مكان وقوف السيارات نحو منطقة الخروج. طوال هذه العملية، لا يحتاج السائق الدخول إلى موقف السيارات.

وباستخدام أجهزة استشعار "ليدار" الذكية من "فيلودين" والتي من شأنها توفير معلومات عالية الدقة، ثلاثية الأبعاد حول البيئة المحيطة، يتفوق حل "هولو باركينج" في مجموعة واسعة من السيناريوهات. سواء كان يعمل في بيئة ذات إضاءة منخفضة، أو في موقف سيارات مرّكب مزدحم بالناس والمركبات، أو في ظروف مناخية قاسية، يوفّر حل "هولو باركينج" للمستخدمين خدمات موثوقة وآمنة لركن ذاتي للسيارات.

وقال الدكتور كاي ني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هولو ماتيك" في هذا السياق: "يتملك جميع السائقين تقريباً هاجس البحث الطويل عن مكان لركن سياراتهم، الأمر الذي يزيد من ضغوط الوقت وقلقهم من عدم التمكن من الوصول إلى الموعد المحدد". وأضاف: "يجعل حل ’هولو باركينج‘ عملية ركن السيارة سهلة وخالية من الضغوط الممارسة عادة على السائقين. وتمكّن أجهزة استشعار ’ليدار‘من ’فيلودين‘ الرائدة في القطاع نظام ’هولو باركينج‘ من التنقل عبر البنيات الخاصة بمواقف سيارات مركبة، أو في ظروف مناخية قاسية، أو حتى عند تواجد أشخاص وأجسام بالقرب من السيارة".

خلال هذا العام، بدأ التسويق لحل "هولو باركينج" في بعض المدن في الصين، بحيث تم نشره بشكل أولي في شنغهاي. وبحلول عام 2020، يخطط "هولو باركينج" لدعم أكثر من 20 مدينة، لكل منها 20 موقفاً للسيارات على الأقل.

ومن جهته، قال وي وينج، المدير التنفيذي لـشركة "فيلودين ليدار" في منطقة آسيا والمحيط الهادىء: "قامت شركة ’هولوماتيك‘ بخلق حل مبتكر لقيادة ذاتية يمكن أن يعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف المناخية، من لحظة انطلاق السيارة حتى وصولها". وأضاف: "يستفيد نظام ’هولو باركينج‘ من كامل قوة بيانات ’فيلودين‘ الغنية بالإدراك الحاسوبي لمساعدة السيارات على تحديد الطريق الأكثر أماناً حتى مكان توقيفها".

لمحة عن شركة "فيلودين ليدار"

تقدم "فيلودين" حلول أجهزة استشعار "ليدار" الأكثر ذكاءً وقوة للقيادة الذاتية ومساعدة السائق. تأسست "فيلودين"، التي تتخذ من سان جوزيه في كاليفورنيا مقراً لها، عام 1983. وعُرفت الشركة حول العالم بفضل حافظتها التي تضم تقنية أجهزة استشعار "ليدار" المبتكرة. في عام 2005، قام مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ديفيد هول بتطوير أنظمة "ليدار" للرؤية المحيطة بالوقت الفعلي، محدثاً بذلك ثورة في مجال الرؤية والقيادة الذاتية في مجموعة من التطبيقات الخاصة بالسيارات وأنظمة الحركة الجديدة ورسم الخرائط والروبوتات والأمن. يشمل خط إنتاجها عالي الأداء مجموعة واسعة من حلول الاستشعار، بما فيها "بوك" الفعال من حيث التكلفة، و"ألترا-بوك" متعدد الاستعمالات، و"ألفا-بوك" المثالي للتحكم الذاتي من المستويين الرابع والخامس، و"فيلا دوم" بالزاوية العريضة، و"فيلاراي" المعززة بنظام القيادة المساعدة المتقدمة، والبرمجيّة الثوريّة للمساعدة على القيادة من "فيلا".

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