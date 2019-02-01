شركة كوكا كولا تستكمل الاستحواذ على تشي المحدودة في نيجيريا

أتلانتا-الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "كوكا كولا" أنها استكملت عملية الاستحواذ على "تشي المحدودة" في نيجيريا. وكانت شركة "كوكا كولا" أعلنت في بادئ الأمر عن استثمار في حصة أسهم الأقلية في "تشي" منذ ثلاثة أعوام، وحسبما كان مخطط له، قامت حالياً بالاستحواذ على ملكية الشركة بالكامل.

هذا وتُشتهر "تشي" في غرب إفريقيا باعتبارها شركة رائدة مبتكرة وسريعة النمو في فئات المشروبات واسعة النطاق، بما في ذلك العصائر والألبان ذات القيمة المضافة والشاي المثلج. وتنتج الشركة، التي تأسست في لاغوس بنيجيريا، عام 1980، على سبيل المثال لا الحصر العصائر تحت العلامة التجارية "تشيفيتا" ومنتجات الألبان ذات القيمة المضافة تحت العلامة التجارية "هولانديا". هذا واستحوذت "كوكا كولا" على حصة 40 في المائة من أسهم "تشي" عام 2016 من "تروبيكال جنرال إنفستمنتس جروب"، وهي الشركة القابضة في "تشي المحدودة". وأصبحت فئات العصائر والألبان ذات القيمة المضافة من بين أسرع قطاعات المشروبات نمواً في نيجيريا وأفريقيا.

وتعكس عملية الاستحواذ هذه تفاؤل شركة "كوكا كولا" بشأن الفرص المقدمة للمستهلكين في أفريقيا والتزامها بخطة استثمار ونمو طويلة الأجل في القارة، حيث كانت متواجدة على مدى أكثر من 90 عاماً.

ومن جانبه، قال بيتر نجونجو، رئيس وحدة الأعمال في شركة "كوكا كولا" في غرب أفريقيا: "تواصل ’كوكا كولا‘ تحقيق النمو باعتبارها أكبر شركة للمشروبات في العالم. وتساهم مجموعة المشروبات المتنوعة المقدمة من ’تشي‘ باستكمال حافظة منتجاتنا الحالية، مما يمكننا من تسريع عملية التوسع لنغطي فئات جديدة وتطوير أعمالنا في أفريقيا". وأضاف: "سندعم فريق إدارة ’تشي‘ في الاعتماد على التراث والإنجازات المذهلة للشركة، مع استخدام نطاق نظام ’كوكا كولا‘ لتكرار النجاح الذي حققته الشركة في المزيد من الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا".

لمحة عن شركة "كوكا كولا"

شركة "كوكا كولا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: KO) هي شركة المشروبات الأكبر في العالم، وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية في أكثر من 200 دولة وإقليم. بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بشركة "كوكا كولا"، تضم حافظتنا بعضاً من أشهر العلامات التجارية للمشروبات في العالم، مثل مشروبات فول الصويا "أديس"، والشاي الأخضر "أياتاكا"، وقهوة "كوستا"، ومياه "داساني"، وعصائر ونكتار الفواكه "ديل فال"، و"فانتا"، وقهوة "جورجيا"، وشاي وقهوة "جولد بيك"، و"أونست تي"، والعصائر الطبيعية والباردة "إنوسنت"، وعصائر "مينيت مايد"، ومشروبات "باور رايد" الرياضية، وعصائر "سيمبلي"، و"سمارت ووتر"، و"سبرايت"، و"فيتامين ووتر" ومياه جوز الهند "زيكو". نحن نعمل باستمرار على تغيير حافظتنا، من تخفيض السكر في مشروباتنا إلى جلب منتجات جديدة ومبتكرة إلى السوق. كذلك، نعمل على الحد من الآثار البيئية لأعمالنا عن طريق تجديد المياه وتعزيز إعادة التدوير. ونساهم سوياً مع شركائنا من شركات التعبئة، بتوظيف أكثر من 700 ألف شخص، مما يساعد على توفير الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مسيرة "كوكا كولا" عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.coca-colacompany.com، ومتابعتنا على "تويتر" و"إنستغرام" و"فيس بوك" و"ليكندإن".

تعتبر العلامة التجارية "فيرلايف" مملوكة من قبل "فيرلايف" المحدودة، مشروعنا المشترك مع شركة "سيليكت ميلك برودوسرز". يتم توزيع منتجات "فيرلايف" من قبل شركتنا وبعض شركائنا في مجال التعبئة.

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