أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، وكان بين المصابين صحفي أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال على المحتجين السلميين.

وهذه الجمعة رقم 45 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينياً وأصيب 26 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

تأتي أحداث اليوم الجمعة وسط مباحثات يجريها مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، ووفد أمني مصري مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر الفلسطينيون يتظاهرون للجمعة الـ45 في غزة ضمن مسيرات العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.