مسؤول أمريكي: الوكالة الأمريكية للتنمية أوقفت مساعداتها في الضفة وغزة (رويترز) - الوكالة الأميركية للتنمية أوقفت مساعداتها في الضفة وغزة

قال مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ?? ??وذكر المسؤول "أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وغزة".

وتابع المسؤول في بيان "كل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت" مضيفا أنهم لا يتخذون حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الأميركية للتنمية أوقفت مساعداتها في الضفة وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.