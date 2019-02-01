الصين تؤكد أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع ماليزيا

الرئيس الصيني "شي جين بينج" وكالات: كشف الرئيس الصيني "شي جين بينج" أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع ماليزيا، وتوسيع التعاون البراجماتي وتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة من أجل إفادة البلدين والشعبين بصورة أفضل. جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصيني إلى سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه بمناسبة تأديته أمس الخميس اليمين الدستورية ليصبح الملك الـ16 لماليزيا.

وقال بينج إن الصين وماليزيا جارتان صديقتان تقليديتان وشريكتا تعاون مهمتان، وإنه يولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن العام الحالي يصادف الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإن الصين ترغب في العمل مع ماليزيا من أجل إفادة البلدين والشعبين بصورة أفضل. بعث بها الرئيس الصيني إلى سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه بمناسبة تأديته أمس الخميس اليمين الدستورية ليصبح الملك الـ16 لماليزيا.وقال بينج إن الصين وماليزيا جارتان صديقتان تقليديتان وشريكتا تعاون مهمتان، وإنه يولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف أن العام الحالي يصادف الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإن الصين ترغب في العمل مع ماليزيا من أجل إفادة البلدين والشعبين بصورة أفضل.

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