البحرين تستنكر التدخلات الإيرانية بشئون البلاد والتشكيك في نزاهة القضاء

وكالات:

استنكرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام القضائية، والتشكيك في نزاهة القضاء البحريني العادل.

وذكرت اللجنة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة، أن هذه التصريحات المتكررة تعكس النهج الذي تتبعه إيران ضد البحرين ودول المنطقة، وسعيها لتأجيج العنف

والفتنة والطائفية، والمساس بالوحدة الوطنية للدول، وتشويه صورة المملكة، دون أي اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ وقيم حسن الجوار.وأشارت إلى أن خطر النظام الإيراني المتطرف على أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة أصبح متزايدا وواضحا للجميع، الأمر الذي يتطلب وقفةدولية جادة، لمنع هذا النظام من ممارسة أجنداته المشبوهة.وأكدت أن السلطة القضائية في البحرين تتمتع بأعلى درجات الاستقلالية والشفافية والعدالة والنزاهة، رافضة التدخل في شئون القضاء، أو في الشأن الداخلي للبحرين.ولفتت إلى أن البحرين تعيش في أجواء من الأمن والاستقرار، وتواصل مسيرتها التنموية الشاملة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، وماضية بكل عزم وإصرار على تحقيق التنمية المستدامة، وفق مبادئ وقواعد أساسية، لتعزيز مكانتها العالية والمتقدمة.