كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة وسط العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انفجرت عبوة ناسفة على أحد الطرق العامة في محافظة صلاح الدين وسط العراق، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.
وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، إن "حصيلة انفجار صلاح الدين 6 إصابات توفي منهم اثنين".
وقال مصدر أمني، إن "الانفجار نجم عن عبوة ناسفة على طريق عام في بلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين".
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