كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: واشنطن نقضت المعاهدة النووية منذ زمن طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر الكرملين اليوم الجمعة، عن أسفه لتحرك أمريكي وشيك بتعليق الالتزام بمعاهدة تاريخية مبرمة مع روسيا، تتعلق بالصواريخ النووية، واتهم واشنطن برفض الإنصات أو التفاوض لتجنب مثل هذه النتيجة.
وقال مسؤولون أمريكيون أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً خططاً لتعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، رداً على انتهاك موسكو لها.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، أن "رفض الأمريكيين للإنصات إلى أي ذرائع وإجراء مفاوضات موضوعية معنا يُبين أن واشنطن اتخذت قرار نقض المعاهدة منذ زمن طويل".
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