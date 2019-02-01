كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: لا نعترف بجوايدو رئيسا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة، إن موسكو لم تتلق أي رسائل من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي قال إنه أرسل خطابًا إلى روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لم نتلق بعد أي رسائل. وحين نتلقى أي رسالة سننظر فيها".

وأضاف أن روسيا لا تعترف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا.