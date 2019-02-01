تعنيف الأطفال يجعلهم أكثر ميلًا لممارسة العنف عند البلوغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت دراسة أميركية حديثة نشرتها مجلة "غاما نتوورك أوبن" الأكاديمية، بأنّ تعرّض الأطفال للضرب أو الصفع أو الدفع أو العقاب الجسدي يزيد احتمال ممارستهم للسلوكيّات المعادية للمجتمع بعد بلوغهم، محاولة سبر غور طريقة تأثير تجارب الطفولة على سلوك البالغين، إذ أنّ الضرب والأشكال الأخرى للعقاب الجسدي القاسي ترتبط في الأبحاث منذ زمن بمشاكل الصحة العقلية لدى البلوغ.

واعتمدت الدراسة على فحص وتحليل بيانات أكثر من 36 ألف شخص بلغت أعمارهم 47 عامًا في المتوسط، إذ سُئل المشاركون عن عقوبات الطفولة مثل الدفع والجذب والصفع والضرب وكذلك أي سوء معاملة مثل العنف الجنسي أو الإيذاء العاطفي أو البدني أو الإهمال.

وأشار الباحثون إلى أن أربعة من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة تعرضوا للضرب مرة واحدة على الأقل ببلوغهم سن الحضانة؛ وفي عيّنة الدراسة عانى 18% من المشاركين من نوع من العقاب البدني القاسي في مرحلة الطفولة وواجه 48% منهم شكلًا من أشكال سوء المعاملة.

ووجدت الدراسة أن التعرض للضرب أو إساءة المعاملة يرتبط بزيادة السلوك المعادي للمجتمع في مرحلة البلوغ؛ كما أن الأطفال الذين عانوا من العقاب الجسدي القاسي وبعض أشكال الإساءة أو الإهمال كانوا أكثر عرضة لممارسة السلوكيات المعادية للمجتمع كبالغين أكثر من الأطفال الذين لم يواجهوا إلا نوعًا واحدًا من سوء المعاملة.

وتوصلت الدراسة إلى أن تجارب الطفولة قد تفسر نحو 46% من السلوكيات العدائية بين الرجال ونحو 47% منها بين النساء؛ كما ركزت الدراسة على مجموعة واسعة من السلوكيات المعادية للمجتمع بما في ذلك انتهاك القانون والكذب والتهور والاعتداء واللامبالاة وعدم القدرة على الحفاظ على وظيفة.

وقالت الباحثة في جامعة مانيتوبا في كندا، تريسي عفيفي، وهي قائدة فريق البحث أنّ البيانات "أشارت منذ عقود إلى أن الضرب والعقاب الجسدي القاسي يرتبطان بنتائج سيئة سواء صحية أو اجتماعية والأهم من ذلك أنه لم تظهر أي دراسات على الإطلاق أن الضرب مفيد للطفل"، مضيفًة: "نحن بحاجة إلى التوقف عن التفكير في الأبوة والأمومة من زاوية العقاب.. والتحول إلى نهج الأبوة الإيجابية لإرشاد الأطفال"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".