من هي ريا الحسن أول وزيرة داخلية لبنانية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جاء تعيين وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا حفار الحسن، أمس الخميس، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، خطوةً مفاجئةً وغير متوقعة، لتصبح الحسن بهذا المرأة العربية واللبنانية الأولى التي تتولى وزارة الدّاخلية، إلى جانب ثلاث وزيرات أخريات في كل من وزارة شؤون المرأة التي تولّها فيوليت الصفدي، ووزارة التنمية الإدارية التي تولّتها مي شدياق، ووزارة الطاقة التي تولتها ندى البستاني.

وليست الحسن المولودة عام 1967 بعيدةً عن المهام الوزارية، فقد تولت من قبل حقيبة المالية في حكومة سعد الحريري حتى عام 2011، كما شغلت من قبل منصب عضو في مكتب رئيس الوزراء، كما شغلت منصب مستشار وزير المالية من 1995 حتى 1999 ومنصب مستشار وزير الاقتصاد من 2000 حتى 2005.

فمن هي ريا حفار الحسن؟

تخرّجت الحسن من كلية إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1987 بدرجة بكالوريوس، ثمّ التحقت بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، لتتخرّج بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1990.

وعيّنت الحسن كمساعدة مدير بين عامي 1991 و1992 في دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي مجموعة البحر المتوسط للمستثمرين، لتعمل بعدها كمستشارة لوزير المالية، ومنسّقة تنفيذ الإصلاحات المالية في وزارة المال في الفترة الممتدة من 1995 إلى 1999، كما عملت في عدّة أعمال بأكثر من مصرف، مثل البنك الدولي وبنك "بيبلوس" وبنك البحر المتوسط.

وبين عامي 2000 و2003 عملت الحسن مستشارة لوزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان الذي قتل عام 2005، كما كانت في الفترة نفسها كانت مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المساعدة المؤسسية للسياسة الاقتصادية والتجارة".

وبين 2003 و2005 عيّنت عضوًا في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج "باريس 3"، ثم عضو في مكتب رئيس الوزراء وأصبحت مسؤولة عن مشاريع عديدة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.

وبين عامي 2005 و2009، عملت الحسن في مكتب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، وكانت مسؤولة عن مجموعة من المشاريع المطروحة في رئاسة مجلس الوزراء. كما عملت على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمري باريس 2 و3 المخصص للمساعدات الدولية للبنان.

كما عيّنت وزيرة للمالية في حكومة الرئيس سعد الحريري في ولاية الرئيس ميشال سليمان في الفترة الممتدة بين 2009 و2011، ومنذ عام 2015 حتى أمس، شغلت الحسن منصب مدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

واستغرق تشكيل الحكومة اللبنانية أكثر من 8 أشهر من المماحكات السياسية وتبادل الشروط والشروط المضادة قبل أن يحسم الجدل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم معظم الأحزاب والكتل النيابية التي فازت في الانتخابات النيابية.