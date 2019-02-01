قرعة كأس الملك: كلاسيكو الأرض في المربع الذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت بعد ظهر اليوم، الجمعة، قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهة من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيلتقي ريال بيتيس وفالنسيا في نفس الدور، في مواجهة متكافئة بين الطرفين.

وتقام مباراتا الذهاب لنصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، فيما تُلعب مباراتا الإياب يوم 27 شباط/فبراير، حيث يوجد 20 يوما بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وسيُكون عشاق الكرة على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث سيُقام مباراتان كلاسيكو خلال 4 أيام، وهما لقاء الإياب لنصف نهائي الكأس، ثم مواجهة الدور الثاني في الليغا يوم 2 آذار/مارس المقبل.

وكانت آخر مواجهة كلاسيكو في كأس الملك، في نهائي موسم 2013-2014، وفاز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، بينما آخر مواجهة بشكل عام كانت في الليغا أكتوبر الماضي وفاز البارسا بنتيجة (5-1).