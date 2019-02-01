انت الان تتابع تفاصيل خبر لقاء "غير مسبوق" يجمع هنية بالوفد المصري ومنسق عملية السلام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 03:52 مساءً - كشف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، عن لقاء "غير مسبوق" يجمعهم منذ الصباح مع وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأضاف هنية على هامش افتتاح مسجد الشافعي في مدينة غزة: "منذ الصباح هناك لقاء مشترك، وغير مسبوق أن يكون هناك اجتماع ثلاثي يجمع بيننا والأمم المتحدة ومصر ".

وأوضح أن اللقاء يؤشر إلى أمرين اثنين هما: المشروع الوطني والقضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والأوضاع المتعقلة بغزة ومسيرات العودة وكسر الحصار.

هنية لفت النظر إلى أن "المشهد الوطني العام في غزة والضفة والقدس في مفترق طرق ومرحلة حساسة ودقيقة ويحيط بها الكثير من التحديات، مع الكثير من الفرص والآفاق"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأناضول، إن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اجتمعا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأفاد المصدر أن الاجتماع الثلاثي تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع "إسرائيل" والمصالحة الفلسطينية.

ومساء الخميس وصل الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، في حين وصل "ميلادينوف" إلى القطاع الجمعة.

جدير بالذكر أنه منذ أكثر من شهرين، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية و"إسرائيل"؛ يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.