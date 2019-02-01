مقتل 56 يمنيا في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال تقرير حكومي يمني، الجمعة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية قتلت 56 مدنيا وأصابت 389 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر التقرير الحكومي أن المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران ارتكبت 883 انتهاكا منذ اتفاق السويد الذي أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول حتى الأربعاء الماضي.

وأضاف التقرير أن مليشيا الحوثي لا تزال تقصف المدنيين وتستهدف المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في الحديدة.

وأثمرت المشاورات اليمنية في السويد عن مكاسب عديدة في الملف اليمني، وخلافا لكونه لبنة أولى في طريق السلام شكل اتفاق ستوكهولم ضربة موجعة للمشروع الإيراني باليمن، لكن تسعى المليشيا الإرهابية لتعطيله على ما يبدو.





ونص اتفاق ستوكهولم على انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب المليشيا لعرقلة جهود السلام.