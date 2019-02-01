الان تتابع القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من كفر دان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا من بلدة كفردان غرب جنين . وأفادت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني بعد أن قامت بقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه .

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