تعرف على آخر تطورات محاكمة حمد بن جاسم.. فيديو

الخليج 365

أوضحت محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز.

ومن جهته، لفت مدير في بنك باركليز للمحكمة، إلى أن ” رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك “.

واتضح أمام المحاكمة، أن مسؤولاً بارزاً في بنك باركليز دفع رسوماً سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.

ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

وعلى صعيد متصل، طالب قاضٍ بريطانى، أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، أمس الخميس، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين المدعى عليهم فى قضية بنك "باركليز".

بحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز Financial Times"، مطالبة القاضى البريطاني، روبرت جاي، جاءت طالما أن الادعاء يستند فى حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين فى ارتكاب نفس الأفعال "غير الشريفة"، التى يتم محاكمة 4 من كبار المديرين التنفيذيين السابقين فى بنك "باركليز" بارتكابها، إذا كان ما يسوقه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطانى من وقائع صحيحاً.

وفجر القاضى البريطانى مفاجأة من العيار الثقيل، فى جلسة الخميس، وهو سابع أيام المحاكمة الجنائية، التى يواجه فيها 4 من كبار مسؤولى بنك "باركليز" السابقين، اتهامات بارتكابهم جرائم الكذب والاحتيال والتزوير أثناء سعيهم للوصول إلى حلول عاجلة، لتجنب تطبيق خطة إنقاذ للبنوك المتعثرة، أعدتها الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية عام 2008.

وأوضح القاضى جاي، فى مداخلة أمام هيئة المحلفين، أن المنطق الذى يستند إليه مكتب SFO فى توجيه الاتهام ضد جون فارلي، الرئيس التنفيذى السابق لبنك "باركليز"، و3 آخرين، هو أن المصرفيين المدعى ضدهم قاموا بعقد صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية فى قطر، من أجل الحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية بشكل عاجل فى عام 2008، وقاموا بدفع عمولات سرية وتزيد عن التى حصل عليها باقى المستثمرين تحت ستار مزيف عبارة عن عقد "اتفاق خدمات استشارية".

وقال القاضى جاي: "إنه اتفاق مزيف ولا يعنى شيئا مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق المزيف".

وأضاف القاضى جاى قائلاً: إذا "كان الطرف المقابل فى (اتفاقيات الخدمات الاستشارية) كياناً قطرياً، فإن نفس منطق الدعوى التى رفعها مكتب SFO يقول بأن هؤلاء المنتمين إلى الكيان القطرى سواء فرد واحد أو أكثر كانوا غير شرفاء، وهم متساوون فى ارتكاب نفس الفعل غير الشريف من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا توجد مساحة للالتفاف حول هذا الأمر".

وقال القاضى جاى أمام هيئة المحلفين إنه لكى يتم إدانة المتهمين الأربعة فلابد أن يكون هناك اقتناع مبدئى بأن "اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً، وإنه لم يتم تقديم أى خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين".

كان إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب SFO، قد تجنب اتهام القطريين بعدم الأمانة أثناء مرافعته الافتتاحية، باعتبار أن القطريين، الذين يعد صندوق ثرواتهم السيادية أحد أكثر الصناديق نشاطاً فى العالم، ليسوا جزءاً من المحاكمة، ولا يُتوقع من مكتب SFO أن يطلب استدعاءهم كشهود.

ويتهم مكتب SFO المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين فى باركليز بالكذب والتدليس والتزوير فى محررات تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية وعلى باقى المستثمرين الآخرين فى البنك من خلال إتمام الاتفاقية المشبوهة مع رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية، ودون وجه حق من خلال عقد "اتفاق استشارات اقتصادية" وهمى لتمرير دفع مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترلينى إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.