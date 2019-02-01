هزاع بن زايد: البابا فرنسيس يصف الإمارات بأنها نموذج للتعايش والإنسانية

قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الجمعة، "كلمة البابا فرنسيس، قبيل زيارته التاريخية للإمارات، مفعمة بقيم المحبة والإنسانية والتسامح".

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وإذ يصف الإمارات بأنها نموذج للتعايش والإخوة والإنسانية، مستشهداً بالشيخ زايد،فإنه يحتفي بتجربة حضارية وتنموية عالمية نفتخر بها متطلعين إلى حضوره وشيخ الأزهر في دار زايد، دار الخير والتسامح".

وكانت صحيفة الاتحاد قالت ، : « أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد» .. بهذه العبارات يصف قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، مشاعره وهو يستعد للقيام بزيارته التاريخية إلى الإمارات.

وأضافت للصحيفة الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - : " وفي «دار زايد» يستعد كل إماراتي، وكل إماراتية، ومعهم طيف واسع من أبناء شعوب العالم، للقاء الأخوة الإنسانية، بحسب تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة " .

وأشارت إلى أن زيارة البابا فرنسيس، ليست مجرد زيارة رعاية يبارك فيها جموع من أبناء الديانة المسيحية، الذين يتخذون من الإمارات ملاذاً للعيش الكريم، ودار أمن واستقرار، بل هي زيارة لفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الأديان والأخوة الإنسانية، تجد إطارها المناسب في لقاء حوار الأديان، الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتشارك فيه وجوه من نخب العالم الفكرية والثقافية، يتقدمهم مع البابا فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بما يمثله هذا المقام من تأثير في العالم الإسلامي.