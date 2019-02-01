صحيفة: هذه رسالة الإمارات وهي تستعد لاستقبال رمزين من رموز السلام في العالم

ذكرت صحيفة إماراتية، أن : " الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جدد ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس في " دار زايد "، مؤكداً الأمل والتفاؤل في عالم تنعم فيه الشعوب بالأمن والسلام " .

وأكدت صحيفة صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "أن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات خلال أيام، ستكون محطة تاريخية في وطن بات السلام يقترن باسمه منذ أن أرسى دعائمه الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وطن يريد أن يعم السلام والمحبة والتآخي أمم الأرض قاطبة، وأن تكون جسور المحبة هي التي تربط بين جميع أقطابها.

ولفتت إلى أن الزيارة التاريخية تأتي بناء على دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في لقاء " الأخوة الإنسانية "، والتي يثمنها الفاتيكان كثيراً، حيث عبر قداسة البابا عن امتنانه للقاء تاريخي سوف تكون له آثار عظيمة من ناحية تقوية الروابط بين البشر وهي التي وصفها بالقول: " تُكتب فوق ثرى أرضكم العزيزة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات "، ومبيناً اعتزاز قداسته بالإمارات التي أكد أنها " أرض الازدهار والسلام ودار التعايش واللقاء .. ودار زايد دار الازدهار والسلام دار الشمس والوئام دار التعايش واللقاء".

ونوهت إلى أن الزيارة التي ستتخللها العديد من الفعاليات، بحضور فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دفعة غير مسبوقة من حيث دلالتها وأهميتها، نحو التقريب وقبول الآخر وتقبل جميع الخلافات والثقافات في بوتقة واحدة هي الإنسانية بقيمها السمحة النبيلة التي ترسخها جميع الأديان، من حيث كون رسالتها النبيلة تأتي انطلاقاً من إمارات الخير، دار زايد، قلعة القيم والمثل والتآخي التي قدمت للعالم التجربة الأقوى على التعايش عبر احتضان جنسيات من أكثر من 206 دول، ومثالاً حياً يتلمس نتائجه وما ينعم به مجتمعها من تعايش كل من اطلع على تجربة وطننا الثرية التي تبعث الدفء في الأرواح وترتقي بالمشاعر وتعزز الروابط بين البشر، وذلك في وقت يشهد فيه العالم بمناطق عدة للأسف دعوات متفشية للعنصرية والتطرف والانغلاق وإعادة اللعب على وتر القوميات الضيقة في مواجهة الإنسانية جمعاء.

وتابعت " ومن هنا أكد البابا فرنسيس سعادته وغبطته بهذه الزيارة بالقول : " إنني سعيد بهذه المناسبة التي منحني إياها الرب كي تُكتب فوق ثرى أرضكم العزيزة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان نؤكد فيها أننا أخوة ".

واختتمت صحيفة " الوطن " افتتاحيتها بالقول : " سوف تهدي الإمارات للبشرية كما في جميع الميادين، محطة هي بمثابة تاريخ جيد وأساس قوي يمكن البناء عليه لمرحلة من تعزيز التقارب البشري وتقوية التوجه نحو الخير والمحبة والتسامح وكل ما يقرب بين البشر.. هذه رسالة الإمارات وهي تستعد لاستقبال رمزين من رموز السلام في العالم، لتزرع الأمل وتنمي الفرح وتقدم الدعوات واليد المحملة بالخير لكل من يشاركنا التفاؤل بأن العالم يتسع للجميع بكل وئام