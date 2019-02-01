كافاني يتوج بجائزة أفضل لاعب لاتيني عام 2018

استلم الأوروغوائي إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، أمس الخميس، جائزة (إفي) كأفضل لاعب لاتيني عن أدائه خلال عام 2018، ليصبح بذلك أول الحاصلين على هذا التكريم من غير لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتلقى المهاجم، الذي يتم في 14 فبراير المقبل عامه الـ32 النسخة الـ29 من الجائزة في ملعب “حديقة الأمراء”، حيث أعرب عن امتنانه لوكالة الأنباء الإسبانية إزاء منحه هذا التكريم.

وقال كافاني “أتقبل هذه الجائزة كتكريم ليس فقط عن عام من العمل إنما عن الجهد والتفاني والمثابرة، تغمرني السعادة وتحفزني للمضي قدما إلى الأمام، تؤكد لي أن العمل يؤتي ثماره”.

وتابع: “جائزة إفي تكريم رفيع للغاية، سيعمل على تحفيزي من أجل المنافسة بمزيد من الآمال”.

https://twitter.com/EFEdeportes

وسطر كافاني موسما كبيرا في فرنسا، حيث حصل على لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، الذي كان في السابق من نصيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ووقع اللاعب الدولي على 28 هدفا في الـ(ليج آ)، ليصبح بذلك أفضل هداف عن الموسم الماضي