شخص يسرق هاتف ايفوارية في الرباط.. ويكسر أحد أصابعها

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف سرقة بالعنف استهدفت مواطنة إيفوارية، مما تسبب لها في كسر أحد أصابع يدها.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن المشتبه فيه كان قد عرض الضحية لسرقة حقيبتها اليدوية بحي التقدم بمدينة الرباط، زوال يوم 24 يناير المنصرم، كما تسبب لها في كسر على مستوى أحد أصابع يدها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن كافة دوافعها وخلفياتها.