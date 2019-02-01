كارتيرون: الرجاء فريق الألقاب وأرغب في تخليد إسمي في تاريخ النادي وهذه رسالتي للجماهير

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي الجديد، عن سعادته الكبيرة بقيادته فريق الرجاء البيضاوي، خلفا للمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مؤكدا أن هدفه هو تخليد إسمه في تاريخ النادي، وتحقيق كل الطموحات التي يسعى إلى تجسيمها.

ففي تصريح له للموقع الرسمي للنادي الأخضر، مساء أمس الخميس، قال المدرب السابق للأهلي المصري، إنه ” لم يتردد في قبول عرض تدريب الفريق الأخضر، وأي مدرب لا يمكنه أن يرفض ناديا كبيرا من قيمة الرجاء البيضاوي”.

وأكد المتحدث نفسه أن ” المفاوضات كانت جدية للغاية مع إدارة النادي، سأشرف على فريق طموح ويسعى وراء تحقيق الألقابـ، هي طموحاتي أنا أيضا، أنا مستعد للبدئ في العمل، وواثق من قدرتنا على تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها”.

المدرب السابق لمنتخب مالي وفريق “تي بي مازيمبي” الكونغولي، دعا الجماهير إلى الوقوف إلى جانب فريقها في السراء والضراء، مشددا على أن ” الفريق قادر على مواجهة كل التحديات بمساعدة جماهير الفريق، التي يتوجب عليها أن تكون إلى جانب فريقها”.

وتعاقد الفريق الأخضر، أول أمس الأربعاء، رسميا مع الفرنسي كارتيرون، في عقد سيمتد إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي، براتب مقدر في 35 مليون شهريا، أما الأهداف التي سطرها في العقد، فهي الحصول على لقب البطولة الاحترافية لهذا الموسم، بالإضافة إلى الفوز بالنسخة الحالية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.