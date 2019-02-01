انطلاق مؤتمر الجبهة لانتخاب مرشحيها للكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الجمعة، مؤتمرها الاستثنائي في مدينة شفاعمرو، لانتخاب قائمة مرشحيها لانتخابات الكنيست المقبلة، المزمع إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

وافتتح رئيس الجبهة، د. عفو إغبارية، المؤتمر الذي يشهد مشاركة المئات من ناشطي الجبهة ومناصريها، بإلقاء البيان السياسي، والذي دعا من خلاله إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتين لشعبين (لحل القضية الفلسطينية)، ومساواة المواطنين العرب في الحقوق، والسعي إلى تطبيق العدالة الاجتماعية.

كما دعا إغبارية في كلمته، الشركاء الثلاث للجبهة في القائمة المشتركة، لبدأ جلسات حثيثة منذ الأحد المقبل، لتركيب القائمة، محذرا من الأصوات الخارجة عن الإجماع الوطني، والذي اعتبره "يقدم خدمة جليلة لليمين المتطرف والمستوطنين".

ويشارك في المؤتمر، نحو ألف مندوب، وفقا لسجلات الجبهة، علمًا بأنه ترشح للأماكن الستة الأولى كل من أيمن عودة، وشكري عواودة، وجعفر فرح، وعايدة توما- سليمان، وعوفر كسيف، ورجا زعاترة، وإفرايم دافيدي، ويعيلا رعنان، ونوعا ليفي، ويوسف جبارين، ومقداد عبد القادر، وغالب سيف، وسعيد نعامنة، ويوسف العطاونة، ويوفال هلبرين، وجابر وعساقلة، وحسين العبرة، وسالم أبو مديغم، ونبيل حلاج، ومؤنس نايف شلبي.

بدوره، قال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة في كلمته: "هذا المؤتمر والانتخابات الداخلية في الجبهة هي الاستطلاع الحقيقي لا الافتراضي، ورغم أننا على يقين أننا في الجبهة قادرون على خوض الانتخابات وحدنا والحصول على 6 مقاعد، غير أننا قررنا قرارا إستراتيجيا الحفاظ على القائمة المشتركة، لأنها إرادة شعب حقيقية".

وتابع: "نحن نصر على أولوية إعادة القائمة المشتركة بكافة مركباتها، بل وتوسيعها بشكل يحفظ حقوق كل مركباتها وبدون خطوط حمراء، لذلك ندعو كافة الأخوة من الحركة الإسلامية والتجمع والعربية للتغيير، لعقد جلسة عاجلة قريبة، للحفاظ على الإنجاز التاريخي الكبير لشعبنا".

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر منافسة جديدة بين المرشحين، فيما يتوقع مراقبون أن يحافظ النواب أيمن عودة وعايدة توما- سليمان ويوسف جبارين على ترشحهم في المواقع الأول والثاني والرابع، ويحتدم التنافس على الموقع الثالث الذي كان يشغله النائب دوف حنين.