إنتر ميلان يرد على إمكانية التعاقد مع كونتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد المدير التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي، بيبي ماروتا، على إمكانية التعاقد مع المدرب، أنطونيو كونتي، لخلافة مدرب الفريق الحالي، لوتشيانو سباليتي.

وذكرت الصحف الإيطالية، أمس الخميس، أن كونتي تم رصده متواجدًا بجوار مقر إنتر ميلان، ليفتح الباب أمام التساؤلات حول إمكانية توليه المهمة الفنية للفريق مستقبلًا.

وفي هذا الصدد، قال ماروتا، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "ميلانو مدينة كبير، ليس فقط إنها جميلة، وليس غريبًا أن مواطن مثله يسير في وسط المدينة".

وخسر إنتر ميلان أمام نظيره لاتسيو، أمس الخميس، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) ليودع الفريق منافسات كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي.