إصابات في مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

واندلعت مواجهات متفرقة، اليوم الجمعة، بين عشرات الفلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المصادر أن مواجهات اندلعت في بلدات "المغيّر، ورأس كركر، وبلعين ونعلين" بمحافظة رام الله، وبلدة كفر قدوم غربي نابلس.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة.

وذكرت مصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ووابل من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب فلسطينيين أدوا الصلاة في السهل الشرقي لبلدة المغير، وانطلقوا عقبها في مسيرة سلمية، هاجمتها قوات الاحتلال مما أدى إلى وقوع إصابات.

ويواصل أهالي قرية المغير مسيراتهم السلمية احتجاجا على مساعي الاحتلال المتواصلة للاستيلاء على أراضيهم، من خلال تحويل أحد معسكرات جيش الاحتلال المقام على أراضي القرية إلى مستوطنة.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وتنظم كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألفا في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.