قلنسوة: مسيرة حاشدة احتجاجا على هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت اليوم، الجمعة، مسيرة حاشدة وتظاهرة احتجاجية في مدينة قلنسوة ضد سياسة هدم المنازل التي تهدد عدد من المنازل التي تواجه أوامر بالهدم الفوري.

وانطلقت المسيرة من مسجد صلاح الدين في المدينة، باتجاه خيمة الاعتصام على الشارع الرئيسي لقلنسوة، وهناك هتف المتظاهرون عبارات رافضة لسياسة الهدم ومناصرة لأصحاب المنازل المهددة، كذلك جرى رفع شعارات عديدة.

وخلال الاحتجاج وتجمهر المتظاهرين، حاول أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم إحراق نفسه لولا تدخل المتظاهرين في المكان.

وجاءت هذه التظاهرة للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوع، ضمن سلسلة خطوات أقرتها القوى الوطنية في المدينة للتصدي لسياسة هدم المنازل التي تخيم على مدينة قلنسوة.

وشهدت التظاهرات السابقة اعتقالات واعتداءات من قبل عناصر الشرطة خلال محاولات قمع التظاهرات، حيث أصيب عدد من المتظاهرين واعتقل 11 متظاهرا قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.

ويتهدد شبح الهدم منازل عدد من المواطنين في قلنسوة وهم محمد عودة، عبد الحكيم حمودة، إسماعيل واوية، فعلى الرغم من تشييد منازلهم على أراض بملكية خاصة إلا أن السلطات الإسرائيلية ترفض منحهم تراخيص البناء اللازمة.