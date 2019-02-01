انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول تركي: أحبطنا محاولة توريطنا في قضية خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 02:27 مساءً - قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده أحبطت "بالأدلة الدامغة" محاولات "توريط" تركيا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في لقاء ألطون مع مجلة "كريتر" التابعة لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).

وأوضح ألطون أن تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي "النكراء"، مضيفاً: "لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وحجمها الفظيع".

وبيّن المسؤول التركي، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، الجمعة، أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات، طمس جريمة القتل.

وأردف: "حتى إننا رأينا محاولات توريط تركيا بالجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد".

ولفت ألطون إلى أنه "لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا (أردوغان) لكانت طمست آثار هذه الجريمة"، مؤكداً "دحضنا بالأدلة الدامغة الدعاية السوداء التي حاولت توريطنا".

وذهب إلى أن "المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة الجريمة لدى الرأي العام العالمي، وشكلت ضغوطاً دولية على السعودية".

وأشار إلى أن تركيا التي "تتحرك من دافع إحقاق العدل" في جريمة قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية باستراتيجية الاتصال الصحيحة.

يشار إلى أنه منذ 2 أكتوبر الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولاً على الأجندة الدولية، خصوصاً بعد صدور تقرير من وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، في نوفمبر الماضي، يؤكد أن بن سلمان كان على علم بعملية الاغتيال.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها بمدينة إسطنبول؛ على إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير الجاري أعلنت النيابة عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، لكن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل" وإعدام 5 من المتهمين.

وفي 5 ديسمبر الماضي أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.